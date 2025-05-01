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Власти Шпаковского округа выделяют 20 млн рублей на покупку земли под кладбище

Администрация Шпаковского округа объявила тендер на приобретение земельного участка для нового кладбища с начальной ценой контракта 20 млн руб. Информация о закупке опубликована на официальном портале государственных закупок.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно техническому заданию, участок должен располагаться вблизи Крестовоздвиженского кладбища в Михайловске и иметь автомобильное сообщение с городом. Требуемая площадь территории составляет от 4,9 до 7 га с назначением для ритуальной деятельности.

Заявка на госзакупку размещена 28 апреля 2025 года. Определение победителя, предложившего минимальную стоимость участка, запланировано на вторую половину мая.

Николай Аксенов

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