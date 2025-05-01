В Перми вновь открылся Речной вокзал

Сегодня в Перми был открыт Речной вокзал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Дмитрий Махонин. Он открылся в старом здании, в котором с 2017 года располагается патриотическая экспозиция «Россия – моя история».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края Следующая фотография 1 / 3 Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края Фото: минтранс Пермского края

На первом этаже здания заработали кассы, стойка регистрации, зона ожидания, кафе и гардероб. В будущем появятся камеры хранения, а также навигационные таблички и актуальные расписания на табло.

Напомним, с 1 мая стартует речная навигация. В этом сезоне продолжится субсидирование четырех пригородных маршрутов, включая Пермь — Закамск — Краснокамск. Также будут доступны ежедневные прогулочные рейсы. В этом сезоне впервые состоятся рейсы в Сарапул на «Метеоре-120Р».

Осенью прошлого года «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Пермского края рассчитывает отремонтировать здание речного вокзала к 1 мая 2025 года. Здание речного вокзала было возведено по проекту советского архитектора Александра Гринберга в 1940 году. В 1990-е, когда пассажирские речные перевозки почти прекратились, на речном вокзале работали торговые точки, а потом его полностью закрыли. В настоящее время в здании действует исторический парк «Россия — моя история».