Из-за матча «Факела» в Воронеже перекроют движение вокруг стадиона

Несколько участков улиц вокруг воронежского стадиона «Факел» будет перекрыто 4 мая из-за матча РПЛ. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

С 18:00 3 мая до 18:00 4 мая запретят парковаться и останавливаться на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков);

с 7:00 до 18:00 4 мая запретят движение на части улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

Кроме того, в эти периоды пути следования части автобусных маршрутов временно изменятся.

4 мая воронежский «Факел» проведет домашний матч с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.