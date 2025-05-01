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Из-за матча «Факела» в Воронеже перекроют движение вокруг стадиона

Несколько участков улиц вокруг воронежского стадиона «Факел» будет перекрыто 4 мая из-за матча РПЛ. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Как изменятся маршруты автобусов 4 мая из-за матча воронежского «Факела»

  • С 18:00 3 мая до 18:00 4 мая запретят парковаться и останавливаться на участках улиц Домостроителей (от Ворошилова до Пеше-Стрелецкой) и Писателя Маршака (от Домостроителей до Героев Сибиряков);
  • с 7:00 до 18:00 4 мая запретят движение на части улицы Писателя Маршака — от дома № 18А до пересечения с улицей Домостроителей.

Кроме того, в эти периоды пути следования части автобусных маршрутов временно изменятся.

4 мая воронежский «Факел» проведет домашний матч с московским «Спартаком». Стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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