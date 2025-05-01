В Ставрополе ограничат движение транспорта в дни репетиций парада Победы

В Ставрополе 2, 4, 6 и 7 мая временно перекроют нескольких улиц и остановят четыре троллейбусных маршрута. Ограничения связаны с движением военной техники во время репетиций парада Победы, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Согласно информации, 2 и 4 мая с 6:00 до 00:00, а также с 20:00 6 мая до 13:00 7 мая будет закрыта улица Михаила Морозова на участке от Артема до Маршала Жукова и улица Маршала Жукова от Ленина до Михаила Морозова.

2 и 4 мая с 19:00 до полуночи ограничат проезд по улицам Дзержинского (от Льва Толстого до проспекта Октябрьской Революции), Михаила Морозова (от Ломоносова до Маршала Жукова), Маршала Жукова (от Мира до Дзержинского), Советской, Булкина, Артема (от Мира до Дзержинского), Суворова (от Советской до Ставропольской), Розы Люксембург (от Дзержинского до проспекта Карла Маркса), Кавалерийской (от Дачной до Дзержинского), Пушкина (от Дзержинского до Мира), Ленина (от Льва Толстого до Розы Люксембург) и проспекту Карла Маркса (от Голенева до проспекта Октябрьской Революции).

7 мая с 9:00 до 13:00 будет закрыт проезд по вышеперечисленным улицам, а также по Казачьей (от Горького до Орджоникидзе), переулку Рылеева (от Орджоникидзе до проспекта Карла Маркса) и проспекту Карла Маркса (от Голенева до Войтика).

На время ограничений приостановят работу троллейбусных маршрутов №1, 2, 4 и 9.

Николай Аксенов