«Ростов Арена» в День Победы будет транслировать имена участников ВОВ

В Ростове-на-Дону 9 мая на фасаде «Ростов Арены» будут транслировать имена ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кроме того, главный стадион Ростовской области предлагает жителям и гостям донской столицы присоединиться к памятной акции «Бессмертный полк». Для этого необходимо до 5 мая 12:00 отправить фамилию, имя и отчество своих героев в официальные группы стадиона.

«Наш долг – сохранить память о героях, которые ценой собственных жизней спасли мир от фашизма и обеспечили независимость будущим поколениям. Акция «Бессмертный полк» как раз направлена на то, чтобы каждый человек знал и помнил героев, их подвиг, вклад в Великую Победу, передавал из поколения в поколение эти знания, не позволяя переписать историю», — прокомментировал заместитель губернатора Ростовской области.

Уточняется, что трансляция начнется 9 мая в 19:30 и закончится утром 10 мая.

Снежана Стодольская