В Ижевске открыли пожарное депо на автозаводе после передачи объекта МЧС

В Ижевске открыли дополнительный пожарно-спасательный пост для охраны Устиновского района, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. Пожарное депо будет обеспечивать безопасность 9 тыс. жителей микрорайона «Автозавод». Последние два года здание не эксплуатировалось по назначению.

Пожарное депо построили в 1970 году. Объект был рассчитан на пять выездов. Депо находилось в ведении МВД СССР, позже перешло в собственность Ижевского автозавода. Тогда дежурство нести сотрудники региональной пожарной охраны.

«В связи с острой необходимостью прикрытия населения в этой части города, мы вышли с инициативой к руководству завода о передаче пожарной части в оперативное управление нашего ведомства. Теперь здание принадлежит МЧС. Мы сделали здесь ремонт. На ежесуточное дежурство будет заступать 1 отделение в количестве 7 человек личного состава. В боевом расчете находится одна автоцистерна, вторая — в резерве»,— сказал начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев.

После открытия нового поста, время прибытия спасателей в новые микрорайоны на происшествия будет сокращено. Ближайшие пожарные части находятся на ул. 40 лет Победы и ул. Салютовской.

Торжественное открытие поста состоялось 30 апреля. На нем присутствовал представитель Михайло-Архангельского кафедрального собора, отец Роман Бывальцев. Он освятил пожарную часть и подарил спасателям икону «Неопалимая Купина».