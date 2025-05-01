Из-за загрязнений в Анапе перенесли проведение эногастрономической ярмарки
Администрация Анапы перенесла на неопределенный срок эногастрономическую ярмарку и другие массовые мероприятия. Причиной стало выявление нефтепродуктов в пробах песка и морской воде, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
Фото: www.atorus.ru
«Решение вызвано продолжающимся обнаружением Роспотребнадзором нефтепродуктов в образцах песка и воды моря»,— говорится в сообщении местной администрации.
Сейчас на территории курорта продолжается устранение последствий чрезвычайной ситуации с применением специальной техники. В мэрии подчеркнули, что в таких условиях организация массовых событий стала невозможной.
Ярмарка «Виноград», соревнования Ironstar и другие крупные мероприятия будут проведены позже, когда завершатся все восстановительные работы и от Роспотребнадзора поступит положительное заключение.
В середине декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в результате чего в море оказалось около 2,4 тыс. т мазута. На побережье продолжают фиксировать новые выбросы. Все пляжи Анапы попали в зону чрезвычайной ситуации и закрыты для посетителей, что уже привело к отмене 10% запланированных поездок на побережье.