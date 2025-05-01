Российские ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью

Российские силы ПВО с 7:40 до 8:00 мск уничтожили два дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. Оба сбиты в небе над Белгородской областью.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе украинского БПЛА по автомобилю в городе Валуйки. Ранен мирный житель. «Мужчине с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и руки оказана вся необходимая помощь в Валуйской ЦРБ. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно»,— уточнил губернатор в Telegram-канале.

Всего за прошедшую ночь над российскими регионами были сбиты восемь украинских БПЛА: по два над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями. Пострадавших нет, заверил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев также сообщил об отсутствии раненых и разрушений.