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Прокуратура начала проверку после трамирования человека на предприятии Саратова

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко поручил провести проверку в связи с травмированием женщины на территории строительного предприятия в областном центре. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, происшествие произошло сегодня, в четверг, на территории предприятия ООО «Автобан», расположенного на Сокурском тракте, 1Б. Там в столовой зафиксировали хлопок газа. В итоге в медучреждение увезли женщину с телесными повреждениями.

В ходе проверочных мероприятий прокуратуре предстоит оценить соблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности и охраны труда. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки.

Павел Фролов

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