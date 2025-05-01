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В Пензенской области за сутки огнеборцы потушили шесть пожаров

На территории Пензенской области за минувшие сутки специалисты справились с шестью пожарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Так, на Бухарском переулке в областном центре выгорел трансформатор на 5 кв. м. Согласно предварительным сведениям, к пожару привело нарушение правил эксплуатации электрического оборудования.

В остальных случаях в регионе горели сухая трава и мусор. Причина — неосторожное обращение с огнем. Также за сутки сотрудники МЧС выезжали на место ДТП для ликвидации его последствий.

Павел Фролов

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