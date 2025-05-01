Глава Удмуртии связал поздравление на 1 мая с Великой Отечественной войной и СВО

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем Весны и Труда, связав торжественную речь с Великой Отечественной войной (ВОВ), специальной военной операцией (СВО) и Годом защитника Отечества. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства 1 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Первую часть торжественной речи господин Бречалов посвятил ВОВ, напомнив, что 80 лет назад «наши предки» одержали Победу, которая «ковалась не только на передовой, но и в тылу».

«Удмуртия в те годы стала одной из опор трудового фронта: предприятия работали сутками, а женщины, дети и старики стояли по 12-15 часов у станков, чтобы снабдить бойцов Красной Армии всем необходимым»,— сказал глава региона.

Господин Бречалов добавил, что в те годы республика принимала эвакуированных, собирала теплые вещи, средства и материалы для отправки на передовую и освобожденным территориям.

После этого глава региона назвал жителей Удмуртии «потомками победителей», которые поддерживают участников СВО, отправляя им дополнительную помощь и письма, обеспечивают продовольственную и технологическую безопасность России и укрепляют экономику.

«В Год защитника Отечества можно сказать, что каждый из вас тоже защитник своего дела. Будь то работа на заводе, в поле, в больнице или в школе — все это делает страну сильной и устойчивой»,— добавил господин Бречалов.

Глава Удмуртии сказал, что «человек труда» звучит гордо. Эти слова можно отнести к каждому жителю республики. «Вы строите дома и социальные объекты, занимаетесь предпринимательством, ремонтируете дороги и делаете еще тысячи важных и нужных для окружающих вещей»,— добавил глава региона.

Господин Бречалов завершил поздравление благодарностью жителям за ежедневный труд на благо Удмуртии и России, пожелав здоровья, благополучия и успехов в начинаниях.