На подъездах к Крымскому мосту скопилось более 2,2 тыс. машин

Более 2,2 тыс. машин образовали очередь перед Крымским мостом, следует из данных Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту. По состоянию на 9:00 в очереди со стороны Тамани находятся 2132 транспортных средства, со стороны Керчи — 130 автомобилей. Время ожидания — около четырех часов.

Вчера, 30 апреля, движение по мосту перекрывали более чем на час. После этого на подъездах к нему стали образовываться очереди, но уже к вечеру того же дня затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

О развитии дорожной отрасли в Крыму — в материале «Ъ-Кубань» «На пути к морю».