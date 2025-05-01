Сквер в Ставрополе вошел в федеральный перечень лучших практик благоустройства

Сквер на улице Ленина в Ставрополе включили в федеральный перечень лучших практик благоустройства 2024 года среди объектов из 48 регионов России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава городе Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Ульянченко / t.me Фото: Иван Ульянченко / t.me

«Долгожданное обновление этого сквера сделало наш город еще красивее, уютнее и комфортнее. Мы обязательно продолжим создавать современные пространства для наших жителей и вместе решать, какие локации появятся в будущем»,— отметил глава города.

Территорию площадью около 7,5 тыс. кв. м ставропольцы сами выбрали для реконструкции в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В состязании участвовали примерно 400 рекреационных зон из 88 субъектов РФ.

Тат Гаспарян