Четыре человека погибли в тройном ДТП под Верхнеуральском

В Верхнеуральском районе Челябинской области 30 апреля произошло ДТП на автодороге «Южноуральск—Магнитогорск». Авария с лобовыми столкновениями трех автомобилей случилась около 21:30 на 107-м километре трассы. Погибли четыре человека, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Kia Ceed по неизвестной причине выехал на встречную полосу. Машина столкнулась с Kia Rio, за рулем которого был 32-летний водитель. Затем Kia Ceed врезалась лоб в лоб в автомобиль Honda Freed, которым управлял 42-летний водитель. После удара Kia Ceed съехал в кювет, перевернулся и загорелся.

В результате ДТП погиб водитель Honda Freed, а также водитель Kia Ceed и двое его пассажиров 1972 и 1989 годов рождения. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства аварии расследуются. Также проверку организовала областная прокуратура.