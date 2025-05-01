Прикамский актер-депутат прокомментировал проведенные у него дома обыски

Вчера в рамках возбужденного уголовного дела прошли обыски в доме актера и депутата Осинской думы Армена Бежаняна. Господин Бежанян на своей странице в ВК прокомментировал их ход. Он отметил оперативность следственных действий: «29 апреля возбудили уголовное дело. А уже 30 числа прошли обыски, выемка документов и изъятие техники». По его словам, из краевого центра утром приехали две машины, «чтобы забрать документы, которые и так есть в открытом доступе»,

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Армена Бежаняна Фото: ВК Армена Бежаняна

«Надо сказать, что эта процедура малоприятна, когда к тебе в дом приходит рано утром несколько человек с какими-то постановлениями и требованиями» - написал депутат. В тоже время он отметил, что оперативники действовали «очень деликатно».

Ранее сообщалось, что в отношении депутата Осинской городской думы и предпринимателя Армена Бежаняна возбуждено уголовное дело – оно связано с нарушением правил охраны и использования недр. Размер нанесенного действиями бизнесмена ущерба оценивается в 140 млн руб.

Армен Бежанян является учредителем и руководителем трех действующих в Осинском округе компаний, включая ООО «Гослесхоз», ООО «ТЕМП» и ООО «Вторчермет». Господин Бежанян также известен как исполнитель одной из ролей в сериале «Реальные пацаны». С 2019 года является депутатом местной думы.