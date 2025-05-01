«Трактор» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 во втором матче полуфинальной серии плей-офф Фонбет КХЛ. Игра прошла в Челябинске.

В составе «Трактора» голы забили Александр Кадейкин на второй минуте, Артем Блажиевский на 17-й и Семен Дер-Аргучинцев на 42-й. За «Динамо» отличились Никита Гусев на шестой минуте и Артем Ильенко на 23-й.

«Трактор» ведет в серии до четырех побед против московского «Динамо» со счетом 2:0. Следующий матч состоится 2 мая в Москве.