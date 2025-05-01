Александр Овечкин прошел раунд

Первая серия play-off в ранге лучшего снайпера НХЛ всех времен получилась для Александра Овечкина чрезвычайно удачной. Его «Вашингтон Кэпиталс», не добиравшийся до второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли семь лет, разгромил «Монреаль Канадиенс» в пяти матчах, а Овечкин забросил в них четыре шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters Фото: Geoff Burke-Imagn Images / Reuters

Шла середина первого периода пятого матча серии «Вашингтона» против «Монреаля». Вашингтонцы, его хозяева, получили возможность поиграть в большинстве, а публика приготовилась ждать традиционного для таких ситуаций сюжета, когда шайбу долго разыгрывают, чтобы доставить самому опасному хоккеисту, расположившемуся в левом круге вбрасывания. Но на сей раз все было иначе. Этот хоккеист сразу после выигранного Диланом Строумом вбрасывания метнул ее в касание с противоположной стороны площадки, и вышло ничуть не хуже — бросок прошил монреальского голкипера Якуба Добеша.

«Вашингтон» открыл счет, доведя потом встречу до уверенной победы — 4:1, а Александр Овечкин сорвал очередную овацию трибун.

Этот play-off он начал в только что, меньше месяца назад, обретенном ранге лучшего снайпера НХЛ всех времен. И если кто-то думал, что побитый великий рекорд Уэйна Гретцки послужит для 39-летнего Овечкина поводом расслабиться, то он сильно заблуждался. Пока его тонус в кубковой части сезона ничуть не хуже, чем в регулярном чемпионате. Этот гол был для российского форварда уже четвертым в серии. И после окончания матча Овечкина в снайперской гонке нынешнего play-off опережали лишь четыре хоккеиста — Кирилл Капризов с Мэттом Болди из «Миннесота Уайлд», Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» и Андрей Свечников из «Каролина Харрикейнс». Причем каждый — всего-то на гол.

Впрочем, хорош тонус и у «Вашингтона» в целом. В этом play-off далеко не все клубы, которые ударно провели регулярный чемпионат и высоко котировались перед play-off, подтвердили котировки. «Тампа-Бей Лайтнинг», например, слишком безропотно — в тех же пяти матчах — уступил действующему обладателю Кубка Стэнли «Флорида Пантерс», хотя имел более высокий «посев». Так что play-off лишился сильнейшего бомбардира регулярки Никиты Кучерова, с «Флоридой» отчего-то весьма невзрачного. А у «Вашингтона», занявшего верхнюю строчку в таблице Восточной конференции, никаких проблем: игра идет, голкипер Логан Томпсон надежен, прицел Овечкина не сбился. А во второй раунд play-off вашингтонцы не выходили, между прочим, давным-давно — с триумфального для них 2018 года, когда сами взяли Кубок Стэнли.

Там, во втором раунде, их, правда, ждет куда более серьезное испытание, чем «Монреаль». В следующей стадии «Вашингтон» столкнется с «Каролиной», которая в тех же пяти матчах расправилась с «Нью-Джерси Девилс». Она выглядит командой намного более организованной и острой, чем монреальцы, а список козырей будущего вашингтонского оппонента одним набравшим в play-off обороты россиянином Свечниковым отнюдь не исчерпывается.

Алексей Доспехов