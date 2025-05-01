Глава МИД Индии: организаторы теракта в Кашмире должны быть наказаны

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар по итогам телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что исполнители и организаторы стрельбы в Пахалгаме должны быть привлечены к ответственности. Об этом он сообщил в соцсети Х.

Ранее Госдеп США сообщил, что Марко Рубио в телефонных беседах с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и главой МИД Индии призвал обе стороны снизить напряженность и сохранять мир.

Эскалация конфликта между Индией и Пакистаном произошла после теракта в Кашмире, который устроила группировка «Кашмирское сопротивление». Погибли 26 человек. Индия обвиняет Пакистан в поддержке террористов. Исламабад обвинения отвергает. 29 апреля премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт.

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