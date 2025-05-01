Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Силовики провели рейд в ночном клубе в Москве

В Москве силовики провели рейды по ночным клубам

Силовики провели рейд в московском ночном клубе по подозрению в ЛГБТ-пропаганде (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в ночь на 1 мая в районе метро «Автозаводская». Об этом сообщает «РИА Новости». Уточняется, что рейд провели «в рамках профилактически-фильтрационных мероприятий».

Агентство не приводит название заведения. Телеканал РЕН ТВ добавил, речь идет о клубе Bizarre, где якобы была анонсирована «свингер-вечеринка с преобладанием мужчин». Телеканал опубликовал видео, где посетители клуба лежат лицом в пол и стоят у стены. В соцсетях канала добавили, что силовики провели рейды и в других клубах.

Новости компаний Все