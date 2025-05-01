Астронавты NASA выйдут в открытый космос с МКС для монтажных работ

Американские космонавты Энн Макклейн и Николь Айерс в четверг выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для установки креплений для солнечных батарей. Об этом сообщила NASA в соцсети Х.

Выход астронавтов в открытый космос запланирован из шлюзовой камеры Quest американского сегмента МКС в 08:00 по времени Восточного побережья США (15:00 мск). Он продлится около 6,5 часа. Энн Макклейн и Николь Айерс переместят антенну связи и установят кронштейны для новой пары солнечных батарей IROSA. Их доставит грузовой корабль SpaceX Cargo Dragon в конце этого года.

Новые солнечные панели позволят генерировать на 30% больше электроэнергии для работы станции. Их установят рядом с восемью старыми. В результате мощность энергосистемы станции повысится со 160 до 215 кВт.

Как отметили в NASA, восемь старых солнечных панелей МКС работают нормально, но постепенно изнашиваются, так как их срок службы рассчитан на 15 лет. Первая пара панелей была установлена более 20 лет назад.