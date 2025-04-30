На майские праздники в Сочи забронировано 90% загородных домов

Путешественники забронировали около 90% загородных домов в Сочи на периоды майских праздников (1-4 и 8-11 мая). Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наибольшей популярностью у отдыхающих пользуются Адлерский район, где зарезервировано 57% всех объектов, и Хостинский район с показателем 17%. Среди типов размещения лидируют дома (76% бронирований) и коттеджи (13%). Средняя стоимость ночи в загородном доме составляет 14 тыс. руб., а в таунхаусе — 11,2 тыс. руб.

Глубина бронирования таких объектов составляет 23-53 дня. Большинство гостей планируют провести в Сочи четыре дня компанией из четырех человек.

Средняя стоимость аренды квартиры в Сочи составляет 4,4 тыс. руб. за ночь. Индексация цен к праздникам обычно не превышает 10-12%, и в этом году может быть даже ниже из-за снижения спроса и высокой базы прошлого сезона.

По мнению специалистов, арендаторы проявляют наибольший интерес к жилью комфорт-класса. Простая квартира в спальном районе может быть более востребованной, чем апартаменты в центре с дизайнерским интерьером. Туристы предпочитают объекты рядом с морем и до начала летнего сезона.

Мария Удовик