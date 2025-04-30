ЦСКА следует за «Локомотивом»

Вторым финалистом в нижней сетке play-off «Фонбет» Кубка России по футболу стал «Ростов», который на выезде победил «Локомотив» — 2:0. Теперь в финале «Пути регионов» он встретится со «Спартаком». Кроме того, состоялся первый финальный матч в play-off «Пути Российской премьер-лиги», в котором «Зенит» дома обыграл ЦСКА — 2:0. Здесь все определится в ответной встрече.

Всего четыре дня назад «Локомотив» и «Ростов» сыграли друг с другом в 26-м туре чемпионата России. Тогда в роли хозяина поля выступал клуб с берегов Дона, а сейчас команды переместились в Москву. Тот матч получился весьма боевым и завершился вничью 1:1, но все-таки кубковое противостояние было куда важнее. Тут речь шла о борьбе за трофей, а в премьер-лиге москвичи и ростовчане больших задач уже не решают.

У «Локомотива» из-за дисквалификации отсутствовал его лидер и лучший бомбардир Алексей Батраков, который набрал в чемпионате больше всех очков по системе «гол плюс пас» — 20.

А у «Ростова», наоборот, по сравнению с недавней встречей в национальном первенстве вернулись три дисквалифицированных футболиста. Любопытно, что желто-синие еще и поменяли вратаря Даниила Одоевского, который в той игре заработал необязательный пенальти, тогда как главный тренер красно-зеленых Михаил Галактионов вновь поставил в ворота Антона Митрюшкина, даже несмотря на то что он «привез» гол в Ростове-на-Дону, подарив мяч Кириллу Щетинину.

Причем и сейчас полузащитник «Ростова» имел отличную возможность открыть счет, когда гости вбросили аут в чужую штрафную площадь, а Умар Сако и Роналдо выиграли два подряд единоборства вверху. Щетинин находился просто в убойной позиции, но пробил точно в Митрюшкина. Зато он отличился в другом эпизоде, когда совершил рывок по левому флангу и отдал передачу на Николая Комличенко. И хотя нападающий свой момент тоже не реализовал, угодив в того же Митрюшкина, которому еще немного помогла штанга, вскоре благодаря VAR выяснилось, что защитник «Локомотива» Егор Погостнов, пытаясь прервать пас Щетинина, задел мяч рукой. Арбитр Владимир Москалев назначил пенальти, а Максим Осипенко все же переиграл Митрюшкина, который и в той ситуации чуть не спас команду.

Если у хозяев в первом тайме самым заметным был голкипер, то у гостей — Щетинин. Он также отметился потенциально предголевым навесом на Роналдо, но бразилец ударил не головой, а плечом и промахнулся из выгодного положения. Вообще до перерыва «Ростов» выглядел гораздо лучше, а его вратарь Рустам Ятимов не знал, чем себя занять.

По такому же сценарию складывался и матч в чемпионате. Тогда подопечные Хонатана Альбы не смогли дожать соперника и сейчас сделали все, чтобы не упустить победу.

В дебюте второго тайма Комличенко забил второй гол, но его пришлось отменить после проверки VAR, как и пенальти, который «нарисовал» Константин Кучаев. В итоге Москалев изменил свое решение, и вместо 11-метрового ростовчанин получил желтую карточку за симуляцию.

Впрочем, постепенно южане опять стали терять контроль над игрой. И им откровенно повезло, что Эдгар Севикян запорол верный момент, врезав над перекладиной оттуда, откуда было очень сложно не попасть в створ. В концовке они уже полностью переключились на удержание минимального преимущества, однако и у Щетинина еще остались силы на контратаку. Он дотащил мяч до штрафной и покатил его на Егора Голенкова транзитом через Комличенко, который ложным замахом окончательно дезориентировал соперников. Гол Голенкова на 87-й минуте снял уже все вопросы. Победив 2:0, «Ростов» вышел в финал «Пути регионов», где разыграет путевку в Суперфинал Кубка России со «Спартаком».

Первый матч финала «Пути РПЛ» между «Зенитом» и ЦСКА тоже, несомненно, носил принципиальный характер, но в нем еще было право на ошибку, поэтому клубы прибегли к традиционной кубковой ротации составов.

В частности, ворота москвичей защищал не Игорь Акинфеев, а Владислав Тороп, и у петербуржцев основной голкипер Евгений Латышонок оказался в запасе. Армейцы к тому же лишились из-за перебора желтых карточек ведущего защитника Виллиана Роши, и их центр обороны приобрел совсем уж экспериментальный вид. Компанию 20-летнему Джамалутдину Абдулкадырову, который на днях успешно дебютировал в дерби чемпионата со «Спартаком», составил 21-летний Матвей Лукин.

Не то чтобы молодежь стушевалась — скорее к быстрому голу «Зенита» привело стечение обстоятельств. Трудно было предугадать, что Матео Кассьерра так удачно, практически по-хоккейному подставит «клюшку» под удар из-за штрафной Саши Зделара. Даже Тороп оторопел и лишь взглядом проводил мяч в сетку после этого рикошета. Потом хозяева быстро повели и 2:0, когда Андрей Мостовой вроде бы обокрал Милана Гайича, однако на VAR разобрались и зафиксировали фол со стороны зенитовца. Команда Сергея Семака попробовала забить еще. Лусиано Гонду, Луис Энрике и Кассьерра коршунами кружили над воротами Торопа, но сменщик Акинфеева отвел все угрозы. А у ЦСКА впереди игра не ладилась. Разве что 19-летний Кирилл Глебов пару раз потревожил вратаря Дениса Адамова.

То, что прямым ударом Торопа не прошибешь, он показал и в начале второго тайма, когда Мостовой зарядил под перекладину. В то же время и армейцы наконец-то создали по-настоящему голевой момент не без участия того же Глебова. Действовавший с ним в нападении Сауль Гуарирапа угрожал с довольно близкой дистанции и тем не менее промазал. А затем неожиданно маху дал опытнейший плеймейкер ЦСКА Миралем Пьянич. Луис Энрике перехватил очень плохой пас боснийца назад, прокинул Абдулкадырова, обвел Торопа, который зацепил и свалил бразильца. Ну а пенальти исполнил Мостовой.

Уступая 0:2, москвичи заставили поработать Адамова. И если Гуарирапа и Кристиян Бистрович опасно били по воротам, то Глебов оказал физическое воздействие на него. Их столкновение с Адамовым едва не переросло в серьезный инцидент.

Массовую драку все-таки удалось предотвратить, и арбитр Сергей Иванов ограничился лишь двумя предупреждениями непосредственным участникам стычки.

ЦСКА до конца пытался хотя бы сократить разницу. Поражение 1:2 в гостях было бы для подопечных Николича вполне приемлемым результатом перед ответной домашней встречей. И Тамерлан Мусаев мог добыть его, но весной у нападающего явно сбился прицел. «Зенит» выиграл 2:0 и обеспечил себе достаточно комфортный задел ко второму матчу с армейцами.

Александр Ильин