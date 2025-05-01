Шесть голов для музея

Первая половина противостояния «Барселоны» и «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов оказалась на редкость зрелищной и весьма результативной. Пропустив на своем поле первый гол уже на 30-й секунде, лидер чемпионата Испании к середине первого тайма уступал — 0:2, затем — 2:3, но все же добился ничьей — 3:3. В составе итальянского клуба дублем отметился защитник Дензел Дюмфрис. Финалист главного еврокубка от этой пары определится 6 мая в Милане.

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Футбольных шедевров на любой, в том числе самый изысканный вкус, в этом полуфинале хватило с избытком. Первый из них родился уже на 31-й секунде, после того как защитник хозяев Жюль Кунде неудачно прервал дебютную атаку «Интера». Мяч перехватил Николо Барелла, подключивший к атаке Дензела Дюмфриса. Прострел защитника с правого фланга в центр штрафной был довольно сильным, но именно это помогло Маркюсу Тюраму, находившемуся на расстоянии около шести метров от ворот, подставить правую пятку таким образом, чтобы мяч, несмотря на прыжок вратаря Войцеха Щенсного, мгновенно проследовал в дальний нижний угол.

Забив самый быстрый гол в полуфиналах Лиги чемпионов за всю историю, «Интер» спустя двадцать минут удвоил свое преимущество. И тоже очень красиво.

Федерико Димарко подал угловой с левого фланга, 37-летний ветеран Франческо Ачерби сбросил мяч во вратарскую, а там вовремя подсуетился Дюмфрис, который ударом с лета в прыжке заставил Щенсного врасплох.

Однако «Барселону» это не смутило. Отсутствие главного бомбардира чемпионата Испании, травмированного Роберта Левандовского, не помешало ей отыграться уже чуть более чем через четверть часа. Сначала в своем 100-м официальном матче за «Барселону» отличился 17-летний Ламин Ямаль, который примерно с линии штрафной нанес техничный удар левой ногой, и мяч от дальней штанги отскочил в сетку. Вскоре голкипер «Интера» Янн Зоммер помешал Ямалю сделать дубль при содействии той же самой штанги, но на 38-й минуте хозяева добились своего. После верховой передачи Рафинья с угла вратарской скинул мяч на Феррана Торреса, и тот, находясь в убойной позиции, заставил Зоммера капитулировать.

Первые двадцать минут второго тайма, проходившие с преимуществом «Барселоны», но не очень зрелищно, стали прелюдией к его кульминации. 64-я минута стала счастливой для Дюмфриса, который после навеса с правого фланга в игре на втором этаже переиграл защитников хозяев, и с помощью небольшого рикошета от одного из них вывел гостей вперед.

Но не успели футболисты «Интера» как следует порадоваться, как счет опять сравнялся. Дани Ольмо с углового выполнил передачу в центральную зону перед штрафной, а Рафинья решился пробить издалека.

Мяч идеально лег бразильцу на ногу и, пролетев примерно 18 метров, попал в перекладину, после чего от спины Зоммера отскочил в ворота.

В последние четверть часа Генрих Мхитарян забил четвертый мяч «Интера», но из офсайда, великолепные Тюрам и Дюмфрис отправились отдыхать, Ямалю снова помешала штанга, а Рафинья пару раз не переиграл Зоммера. В итоге — 3:3. В этот вечер выдающейся футбольной эстетики поражения не заслуживали ни те, ни другие, но 6 мая в Милане кому-то все же придется уступить. И далеко не факт, что неудачником будет «Интер», шансы которого в этой паре сначала котировались ниже. Во всяком случае, эффектный футбол в исполнении его довольно возрастных звезд смотрелся не менее ярко, чем игра молодых талантов «Барселоны». Да и все шесть голов в среду получились образцово показательными.

Евгений Федяков