Ватикан опасался атаки дронов на похоронах папы римского Франциска

Для обеспечения безопасности на похоронах папы римского Франциска в Риме и Ватикане собрали тысячи военных, вооруженных антидроновыми ружьями. Понтифик умер 21 апреля. Похороны прошли 26 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gregorio Borgia / AP Фото: Gregorio Borgia / AP

Усиление мер воздушной безопасности объяснили визитом большого числа высокопоставленных лиц из разных стран, сообщает The National Interest. Газета The Telegraph привела слова одного из солдат с антидроновыми ружьем: «Мы практикуемся с ними уже несколько лет, но никогда не прибегали к их использованию».

Над Ватиканом была введена бесполетная зона, которую контролировали истребители итальянских ВВС. Им в поддержку НАТО выделила самолет Boeing E-3A, оснащенный системами подавления беспилотников. Вблизи побережья расположился эсминец ВМФ Италии с заданием реагировать на ракетную угрозу.

В автобиографии «Надежда», вышедшей в январе 2025 года, папа римский Франциск выражал желание о скромных похоронах. «С достоинством, но как всякий христианин, потому что епископ Рима — пастырь и ученик, а не сильный мира сего». Церемонию посетили первые лица многих стран, в том числе президент США Дональд Трамп, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, наследник британского престола принц Уильям.