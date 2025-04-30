Глава СК потребовал доклада о нарушении прав 200 садоводов в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке нарушения прав более 200 жителей севастопольского СНТ «Муссон», которые четыре года лишены доступа к единственной водозаборной скважине. Об этом сообщил информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным заявителей, руководитель соседнего СТ «Маяк-2» четыре года назад самовольно перекрыл доступ к водозаборной скважине. Несмотря на вынесенное в пользу жителей СНТ «Муссон» судебное постановление, фигурант продолжает препятствовать использованию инженерного объекта. В результате граждане не могут обеспечивать свои бытовые нужды, а бесплатный подвоз питьевой воды не организован.

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и Севастополю начало процессуальную проверку по данному факту.

Алина Зорина