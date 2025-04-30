Участок Московского шоссе расширят до шести полос за 60 млн рублей

Дирекция транспортного строительства объявила конкурс на подготовку проектной документации по реконструкции участка Московского шоссе за 60,6 млн рублей. Речь идет о двухкилометровом участке в районе развязки с трассой М-11.

На текущий момент здесь четыре полосы для движения, после реконструкции добавятся еще две. Победителю конкурса нужно учесть трамвайную линию от кампуса СПбГУ до Колпино. Предполагаемая стоимость реконструкции участка составляет около 2,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на дорогах четырех районов Ленобласти стартовал ремонт дорожного покрытия.

Андрей Маркелов