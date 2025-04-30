Инвесторы подготовились к встрече Первомая

В последний день апреля индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) смог удержаться выше уровня 2900 пунктов. Между тем с начала недели участники рынка активно играли на понижение российского фондового рынка, и индекс потерял за три дня почти 4%. Негативными факторами остаются отсутствие прогресса в разрешении украинского кризиса, а также значительное снижение цен на нефть. Поэтому участники рынка не исключают падения индекса в ближайшее время ниже уровня 2800 пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На биржевых торгах 30 апреля инвесторы продолжили игру на понижение, начатую накануне. Индекс Московской биржи в ходе основной торговой сессии опускался до отметки 2887,83 пункта, минимума с 21 апреля. Однако по итогам дня он остановился на отметке 2918,47 пункта, на 1,3% ниже закрытия четверга. За два дня российский фондовый индикатор потерял почти 4%.

Опрошенные «Ъ» эксперты связывают снижение российского рынка в последние дни с сохранением напряженной геополитической обстановки.

В начале недели президент РФ предложил ввести перемирие на Украине с 8 по 11 мая, что позитивно было воспринято инвесторами. В тот день индекс IMOEX поднимался до отметки 3053 пункта, максимума с начала месяца. Однако реакция западных стран и Украины была негативной, с их стороны было предложено прекращение огня длительностью как минимум 30 дней. Президент США Дональд Трамп даже заявил, что страна выйдет из переговоров по разрешению украинского кризиса, если ситуация на дипломатическом уровне не улучшится.

Как отмечают аналитики «Го Инвест», угрозы США выйти из переговоров создают риски новых масштабных санкций против России и, как следствие, большую неопределенность среди инвесторов. «Неопределенность — это всегда фактор в пользу снижения доли рисковых активов в портфелях»,— отмечают они.

Другим негативным фактором для российского рынка стало значительное снижение цен на нефть.

По данным Investing.com, 30 апреля котировки нефти Brent на спот-рынке обновили минимум с марта 2021 года, опускаясь ниже $61 за баррель. Падение цен происходит третий день подряд, и за это время черное золото подешевело более чем на 8%. При этом значительная доля индекса Московской биржи формируется за счет акций нефтегазового сектора, что сказывается на его динамике. Кроме того, возможное увеличение объемов добычи нефти странами ОПЕК+, которое участники рынка прогнозируют после очередной встречи членов организации 5 мая, «также может усугублять ситуацию для российских нефтегазовых производителей», указывает старший инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Роман Беликов.

Эффект от снижения стоимости нефти усиливается и на фоне укрепления рубля. В настоящее время внебиржевой курс доллара держится у отметки 82 руб./$, вблизи двухлетнего минимума, а с начала года курс опустился почти на 25%. «Нет привычного ослабления российской валюты, которое бы компенсировало для экспортеров негативный эффект от падения сырьевых цен»,— отмечает руководитель направления аналитики «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.

Часть экспертов считает, что снижение индекса продолжится и в ближайшее время.

По мнению Романа Беликова, если же ситуация с ценами на нефть и на переговорном уровне останется прежней, индекс IMOEX может опуститься до 2800–2850 пунктов. «Рынку не хватает позитива. Я ожидаю сползания индекса до 2750–2800, если расклад не изменится»,— утверждает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.

При этом фактор длительных выходных уже не является определяющим для движения индекса. «Тенденция последних лет говорит, что на майских праздниках продолжается движение в рамках тренда, сформированного ранее, но на сниженных торговых объемах»,— указывает руководитель отдела инвестиционного консультирования «Солид Брокер» Никита Бобровский. Господин Карпунин поясняет, что в майские праздники торги будут почти каждый день, из-за чего фактор их приближения нельзя считать доминирующим.

Андрей Ковалёв