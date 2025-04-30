Помощник президента посетил с рабочим визитом Пермский край

Сегодня помощник президента РФ Андрей Фурсенко совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным провели заседание рабочей группы по вопросам обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. В состав рабочей группы входят ректоры технических вузов, представители высокотехнологичных предприятий и научных институтов. На этот раз площадкой для проведения рабочей группы был выбран Пермский край.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

Андрей Фурсенко сообщил, что регион включен в развитие системы образования на всех уровнях. «Спрос на квалифицированных специалистов разного уровня большой. В регионе большое внимание уделяется взаимодействию с крупными индустриальными партнерами и развитию системы СПО и высшего образования. На выходе мы получаем заинтересованных ребят и высокий кадровый потенциал. Благодаря этому безработица у нас на самом низком уровне»,— подчеркнул помощник президента.

В рамках мероприятия обсудили вопросы системы подготовки инженерно-технических кадров в регионе, вовлечения детей и молодежи в научно-техническое творчество.

В состав рабочей группы, руководителем которой является Андрей Фурсенко, входят ректоры технических вузов, представители высокотехнологичных предприятий и научных институтов.

Дмитрий Махонин отметил, что регион готов поделиться своим опытом по подготовке кадров для предприятий региона. «В Пермском крае сформирована бесшовная система образования “школа — колледж — вуз — предприятие”. Индустриальные партнеры не только делают заказ на подготовку кадров, но и активно участвуют в открытии профильных и корпоративных классов, оснащении техникумов, колледжей и вузов»,— пояснил глава региона.

Глава Прикамья акцентировал внимание на том, что в регионе вместе с образовательными учреждениями готовятся высококвалифицированные кадры для современной экономики и создаются условия, чтобы талантливые ребята оставались в Пермском крае.

В Пермском крае развивается сеть дополнительного образования. Благодаря национальному проекту в регионе расширяется сеть кванториумов, в территориях края создаются «Точки роста». Инициируются краевые профориентационные проекты: «Первая профессия», проект «Открытый университет», «Профильные школы» при вузах.

Для раннего самоопределения школьников открываются профильные инженерные классы, авиаклассы, агроклассы.

Особое место в подготовке кадров занимает система среднего профессионального образования. В регионе создано 12 кластеров проекта «Профессионалитет» по приоритетным отраслям экономики. Еще два кластера — в Пермском нефтяном колледже и Пермском радиотехническом колледже — стали победителями недавнего конкурсного отбора на выделение федеральных субсидий проекта «Профессионалитет».

Развитие высшего образования в Прикамье строится в рамках программы научно-технологического развития. Сейчас Пермский край находится на 13-м месте по уровню НТР. Напомним, Пермский край — один из двадцати регионов, которые входят в пилотный проект Министерства науки и высшего образования РФ по разработке комплексной государственной программы НТР.

Для обеспечения кадровой потребности приоритетных отраслей экономики в систему мероприятий региональной программы НТР включены мероприятия по профориентации и мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры образовательных организаций, региональная поддержка их участия в приоритетных и прорывных федеральных и краевых проектах.

Кроме этого, строящийся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» межвузовский кампус «Будущее Пармы» также включен в инструменты программы научно-технического развития Прикамья.

В решении технологических задач предприятий активно участвует Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование». В этом году на этой площадке в сотрудничестве с индустриальными партнерами будет создан инженерно-испытательный полигон, включающий уникальные объекты научно-исследовательской и испытательной инфраструктуры.

Перед заседанием рабочей группы участники ознакомились с детским технопарком «Кванториум Фотоника», Передовой Инженерной школой, Пермским НОЦ «Рациональное недропользование», а также посетили экскурсию по новому корпусу Пермского авиационного техникума.

Кроме того, вчера Андрей Фурсенко посетил Краевую музыкальную школу, выставку «Культура — наша судьба», созданную студентами в рамках стратегической сессии «Молодежь в кампусе. Реализация человеческого потенциала», организованной Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке правительства Пермского края, а также выставку «Оружие Победы».