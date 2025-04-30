Спектакль «Ф.М. Игры» в БДТ, Vivaldi Live в филармонии Шостаковича и «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре
Куда сходить и что посмотреть в Санкт-Петербурге со 2 по 11 мая
Пока другие города с уверенностью встречали весну, Петербург был каждое утро готов ко всему: снег, дождь или солнечный погожий денек. Однако беспощадные погодные качели не способны поколебать тягу жителей Северной столицы к весне, искусству и вдохновению — об этом «Ъ-СПб» регулярно говорят просмотры культурной афиши. На этой неделе собрали для вас хорошую музыку, захватывающие спектакли и яркие цирковые выступления.
Программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts
Фото: Amadeus Concerts
На сцене Петрикирхе 2 мая можно будет услышать программу «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете живого огня и исполнялись авторами именно в этом антураже. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства на встречу с вечностью.
Музыку Моцарта и Шопена исполнят солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.
Для ценителей рок- и поп-музыки 3 мая в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит хиты популярнейших музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Кто бы и как ни относился к их творчеству, а такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money запоминаются каждому и звучат в голове будто бы голосом того времени.
Спектакль «Ф.М. Игры»
Фото: Стас Левшин
Режиссер и хореограф Евгений Козлов 4 мая покажет на сцене БДТ спектакль «Ф.М. Игры», который исследует проблематику романов Достоевского. Как написано в анонсе спектакля, ФМ — не только Федор Михайлович, но и музыкальный термин FM — «изменение диапазона звучания».
Создатели спектакля стремились к резонансу с вибрациями автора, к резонансу на частоте классика. По словам господина Козлова, в постановке будут подняты вечные вопросы: «Во что мы верим? Что мы ставим?» Играть же будут «на все, что есть: остаток жизни, честь, славу и достоинство…».
Ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion
Фото: Impulse percussion
В понедельник, 5 мая, в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится масштабный концерт «Вивальди Live» в исполнении ансамбля мелодических ударных инструментов Impulse Percussion. Мультимедийный концерт Vivaldi Live — синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий. Как отмечают организаторы, проект уникален по своему формату: эффект полного погружения обеспечивается мощным проектором и объемным звучанием ансамбля.
В первом отделении Impulse Percussion представит публике необычную аранжировку полного цикла «Времен года» с использованием мелодических ударных инструментов и шумовых эффектов, позволит погрузиться в эпоху барокко, прочувствовать неповторимую эстетику и лучше понять образную систему музыки и живописи. Во втором отделении музыканты предложат зрителям шедевры мировой классики, произведения таких композиторов, как Бизе, Григ, Римский-Корсаков, Равель, Штраус.
Почтить подвиг участников Великой Отечественной войны петербуржцы-ленинградцы смогут на мастер-классах серии «Хранить вечно: лаборатория памяти», которые будут проходить в кинотеатре «Аврора» 5, 6 и 7 мая. Горожане смогут создать семейный альбом к 80-летию со дня Победы.
Как отмечают организаторы мероприятия, хотя создание семейного архива — задача непростая, начать этот путь по исследованию прошлого своей семьи можно с самого простого: завести семейный альбом.
На творческой встрече каждый участник сможет рассказать свою семейную историю и получить основу для создания альбома. С собой на мастер-класс можно взять копии старых фотографий, документов и писем — все это поможет создать уникальный коллаж.
После мастер-класса гостей ждет просмотр фильма Открытой киностудии «Лендок» — «После войны напомни, расскажу...» Анастасии Копыловой. Это художественная летопись войны, в которой отражены самые разные судьбы и характеры, мимолетные радости и постоянная тоска человека по родному дому.
Народный артист России Фарух Рузиматов
Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского»
7 мая в Эрмитажном театре будут давать балет «Ромео и Джульетта». В спектакле участвует народный артист России Фарух Рузиматов. Историю, которую называют самой печальной повестью на свете, знают практически все. Судьба двух молодых людей, Ромео и Джульетты, оказывается полной жестокости, трагической неизбежности, но все же любви — настоящей и искренней.
Команда Санкт-Петербургского Театра балета имени Чайковского решила соединить удивительную музыку композитора с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Гости вечера услышат такие произведения, как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».
Премьера балета состоялась в 2015 году. Теперь постановку знают не только зрители Александринского, Михайловского и Эрмитажного театров в Петербурге, но и любители искусства во всем мире.
Также 7 мая в Эрмитаже откроется выставка «Федор Федорович Нотгафт и его коллекция. Из жизни военного Эрмитажа».
Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и посвящена Федору Федоровичу Нотгафту — искусствоведу, издателю, коллекционеру, владельцу ценнейших художественного и книжного собраний, умершему в 1942 году от голода в блокадном Ленинграде. Именно он начиная с 1918 года проводил работу по составлению каталогов новых поступлений в Эрмитаж. Помимо этого, Федор Нотгафт занимался организациями выставок и заведовал редакционно-издательским отделом одного из крупнейших музеев страны. Гости увидят произведения живописи, рисунки и графику, которые в течение многих лет собирал искусствовед, редкие издания из его библиотеки, альбомы с открытками, архивные материалы, рассказывающие о нем и его семье. На выставке будет представлено 150 экспонатов. Показ продлится до 7 сентября.
Кадр из анимационного фильма «Ходячий замок» режиссера Хаяо Миядзаки
Фото: Buena Vista Home Entertainment / Mitsubishi Corportaion / Touhoku Shinsha
8 мая в «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки». Будет не только прекрасная музыка — вечер сделают незабываемым лучшие саундтреки из аниме знаменитого японского художника, видеоинсталляция и эффект полного погружения.
Анимация Хаяо Миядзаки — настоящий праздник. Каждая его картина — удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Равноценно с анимацией и сюжетом, огромную роль здесь играет музыка. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.
В программе: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», «Покемон».
Балтийский симфонический оркестр
Фото: Балтийский симфонический оркестр
Популярные мелодии из любимых кинофильмов прозвучат 9 мая на сцене «Колизей Арены» в исполнении Балтийского симфонического оркестра. Программа этого вечера будет состоять из известных мелодий к кинофильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а для любителей зарубежных картин прозвучат саундтреки из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других кинолент.
Балтийский симфонический оркестр был основан в 2010 году, он объединил ведущих оркестровых музыкантов Северной столицы. Визитная карточка коллектива — творческая раскрепощенность. Репертуар оркестра насыщен и разнообразен, он включает в себя шедевры отечественной и зарубежной музыки.
Шоу «Бурлеск»
Фото: «Королевский цирк» Гии Эрадзе и «Росгосцирк»
На выходных 10 и 11 мая можно посетить искрометное шоу «Бурлеск», которое представляют на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк». Гастроли проекта будут проходить в цирке Чинизелли до 31 августа. «Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу презентовали жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фешен-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка.