Спектакль «Ф.М. Игры» в БДТ, Vivaldi Live в филармонии Шостаковича и «Ромео и Джульетта» в Эрмитажном театре

Пока другие города с уверенностью встречали весну, Петербург был каждое утро готов ко всему: снег, дождь или солнечный погожий денек. Однако беспощадные погодные качели не способны поколебать тягу жителей Северной столицы к весне, искусству и вдохновению — об этом «Ъ-СПб» регулярно говорят просмотры культурной афиши. На этой неделе собрали для вас хорошую музыку, захватывающие спектакли и яркие цирковые выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts Программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts

На сцене Петрикирхе 2 мая можно будет услышать программу «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете живого огня и исполнялись авторами именно в этом антураже. Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства на встречу с вечностью.

Музыку Моцарта и Шопена исполнят солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Для ценителей рок- и поп-музыки 3 мая в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит хиты популярнейших музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Кто бы и как ни относился к их творчеству, а такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money запоминаются каждому и звучат в голове будто бы голосом того времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ф.М. Игры»

Фото: Стас Левшин Спектакль «Ф.М. Игры»

Фото: Стас Левшин

Режиссер и хореограф Евгений Козлов 4 мая покажет на сцене БДТ спектакль «Ф.М. Игры», который исследует проблематику романов Достоевского. Как написано в анонсе спектакля, ФМ — не только Федор Михайлович, но и музыкальный термин FM — «изменение диапазона звучания».

Создатели спектакля стремились к резонансу с вибрациями автора, к резонансу на частоте классика. По словам господина Козлова, в постановке будут подняты вечные вопросы: «Во что мы верим? Что мы ставим?» Играть же будут «на все, что есть: остаток жизни, честь, славу и достоинство…».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion

Фото: Impulse percussion Ансамбль мелодических ударных инструментов Impulse Percussion

Фото: Impulse percussion

В понедельник, 5 мая, в Малом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича состоится масштабный концерт «Вивальди Live» в исполнении ансамбля мелодических ударных инструментов Impulse Percussion. Мультимедийный концерт Vivaldi Live — синтез музыки, живописи, поэзии и новых компьютерных технологий. Как отмечают организаторы, проект уникален по своему формату: эффект полного погружения обеспечивается мощным проектором и объемным звучанием ансамбля.

В первом отделении Impulse Percussion представит публике необычную аранжировку полного цикла «Времен года» с использованием мелодических ударных инструментов и шумовых эффектов, позволит погрузиться в эпоху барокко, прочувствовать неповторимую эстетику и лучше понять образную систему музыки и живописи. Во втором отделении музыканты предложат зрителям шедевры мировой классики, произведения таких композиторов, как Бизе, Григ, Римский-Корсаков, Равель, Штраус.

Почтить подвиг участников Великой Отечественной войны петербуржцы-ленинградцы смогут на мастер-классах серии «Хранить вечно: лаборатория памяти», которые будут проходить в кинотеатре «Аврора» 5, 6 и 7 мая. Горожане смогут создать семейный альбом к 80-летию со дня Победы.

Как отмечают организаторы мероприятия, хотя создание семейного архива — задача непростая, начать этот путь по исследованию прошлого своей семьи можно с самого простого: завести семейный альбом.

На творческой встрече каждый участник сможет рассказать свою семейную историю и получить основу для создания альбома. С собой на мастер-класс можно взять копии старых фотографий, документов и писем — все это поможет создать уникальный коллаж.

После мастер-класса гостей ждет просмотр фильма Открытой киностудии «Лендок» — «После войны напомни, расскажу...» Анастасии Копыловой. Это художественная летопись войны, в которой отражены самые разные судьбы и характеры, мимолетные радости и постоянная тоска человека по родному дому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского» Народный артист России Фарух Рузиматов

Фото: «Санкт-Петербургский Театра Балета им. П.И.Чайковского»

7 мая в Эрмитажном театре будут давать балет «Ромео и Джульетта». В спектакле участвует народный артист России Фарух Рузиматов. Историю, которую называют самой печальной повестью на свете, знают практически все. Судьба двух молодых людей, Ромео и Джульетты, оказывается полной жестокости, трагической неизбежности, но все же любви — настоящей и искренней.

Команда Санкт-Петербургского Театра балета имени Чайковского решила соединить удивительную музыку композитора с самым лирическим из сочинений Уильяма Шекспира. Гости вечера услышат такие произведения, как Симфония № 6, Сюита № 3, «Итальянское Каприччио», Концерт для скрипки с оркестром и увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

Премьера балета состоялась в 2015 году. Теперь постановку знают не только зрители Александринского, Михайловского и Эрмитажного театров в Петербурге, но и любители искусства во всем мире.

Также 7 мая в Эрмитаже откроется выставка «Федор Федорович Нотгафт и его коллекция. Из жизни военного Эрмитажа».

Экспозиция приурочена к 80-летию Победы и посвящена Федору Федоровичу Нотгафту — искусствоведу, издателю, коллекционеру, владельцу ценнейших художественного и книжного собраний, умершему в 1942 году от голода в блокадном Ленинграде. Именно он начиная с 1918 года проводил работу по составлению каталогов новых поступлений в Эрмитаж. Помимо этого, Федор Нотгафт занимался организациями выставок и заведовал редакционно-издательским отделом одного из крупнейших музеев страны. Гости увидят произведения живописи, рисунки и графику, которые в течение многих лет собирал искусствовед, редкие издания из его библиотеки, альбомы с открытками, архивные материалы, рассказывающие о нем и его семье. На выставке будет представлено 150 экспонатов. Показ продлится до 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из анимационного фильма «Ходячий замок» режиссера Хаяо Миядзаки

Фото: Buena Vista Home Entertainment / Mitsubishi Corportaion / Touhoku Shinsha Кадр из анимационного фильма «Ходячий замок» режиссера Хаяо Миядзаки

Фото: Buena Vista Home Entertainment / Mitsubishi Corportaion / Touhoku Shinsha

8 мая в «Колизее» Балтийский симфонический оркестр выступит с программой «Вселенная Миядзаки». Будет не только прекрасная музыка — вечер сделают незабываемым лучшие саундтреки из аниме знаменитого японского художника, видеоинсталляция и эффект полного погружения.

Анимация Хаяо Миядзаки — настоящий праздник. Каждая его картина — удивительный мир, многогранный и сложный, оттого одинаково увлекательный для детей и взрослых. Его сказки обращаются к самым глубоким слоям сознания на языке образов. Равноценно с анимацией и сюжетом, огромную роль здесь играет музыка. Тандем Хаяо Миядзаки и композитора Дзе Хитаиси возводят в один ранг с такими знаменитыми дуэтами, как Дэвид Линч и Анджело Бадаламенти или Стивен Спилберг и Джон Уильямс.

В программе: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Навсикая из Долины ветров», «Ведьмина служба доставки», «Мой сосед Тоторо», «Порко Россо», «Со склонов Кокурико», «Ветер крепчает», «Могила светлячков», «Покемон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр Балтийский симфонический оркестр

Фото: Балтийский симфонический оркестр

Популярные мелодии из любимых кинофильмов прозвучат 9 мая на сцене «Колизей Арены» в исполнении Балтийского симфонического оркестра. Программа этого вечера будет состоять из известных мелодий к кинофильмам «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а для любителей зарубежных картин прозвучат саундтреки из «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других кинолент.

Балтийский симфонический оркестр был основан в 2010 году, он объединил ведущих оркестровых музыкантов Северной столицы. Визитная карточка коллектива — творческая раскрепощенность. Репертуар оркестра насыщен и разнообразен, он включает в себя шедевры отечественной и зарубежной музыки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу «Бурлеск»

Фото: «Королевский цирк» Гии Эрадзе и «Росгосцирк» Шоу «Бурлеск»

Фото: «Королевский цирк» Гии Эрадзе и «Росгосцирк»

На выходных 10 и 11 мая можно посетить искрометное шоу «Бурлеск», которое представляют на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка на Фонтанке продюсерский центр «Королевский цирк» Гии Эрадзе и компания «Росгосцирк». Гастроли проекта будут проходить в цирке Чинизелли до 31 августа. «Бурлеск» был создан на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако. После победы артистов на 43-м Международном цирковом фестивале в Монте-Карло, масштабных гастролей в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре и большого всероссийского гастрольного тура шоу презентовали жителям и гостям Петербурга. Как отмечают организаторы, шоу «Бурлеск» отличает особый стиль и фирменный почерк Гии Эрадзе: синтез жанров и феерия фешен-цирка, эксклюзивные костюмы и образы от лучших российских дизайнеров и художников, авторская музыка.

Подготовили Дарья Астанина и Валерия Мальцева