В Воронеже ограничат движение из-за репетиции парада Победы

3 мая в Воронеже пройдет репетиция парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим в центральной части города изменится схема дорожного движения.

С 18:00 2 мая до 12:00 3 мая на некоторых улицах запретят парковку. 3 мая с 00:00 до 12:00 движение транспорта в центре будет сильно ограничено. Некоторые маршруты общественного транспорта поменяют свои пути.

В центре города введут ограничения на использование средств индивидуальной мобильности. Прокат электросамокатов в этот период будет недоступен.

Анна Швечикова