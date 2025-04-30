Импортеры потеряли терпение

На рынке трансграничных платежей выросло число споров между агентами и импортерами. Недовольные задержками клиенты, по данным «Ведомостей», активно подают заявления на посредников в полицию. С другой стороны, есть случаи, когда компании обманом пытались требовать от платежных агентов возврата денег. В качестве причины называется то, что они якобы не были получены зарубежным поставщиком. При этом на самом деле средства уже были доставлены. Собеседники “Ъ FM” говорят, что это порождает атмосферу недоверия на рынке. В адрес платежного агента Money Roo, пишут «Ведомости», в день силовики получают несколько заявлений о мошенничестве. Это изданию подтвердил глава компании. Схожие ситуации возникают и у других посредников. “Ъ FM” ждет ответа брокеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На рынке сложилась ситуация, когда действует два типа предложений, объясняет руководитель финансовой практики компании «Технологии доверия» Павел Жантимиров: «Когда мы говорим про проведение трансграничных платежей с использованием услуг платежных агентов, то нужно понимать, что есть добропорядочные агенты. Их, как правило, знает рынок, за ними стоит инфраструктура, мощности каких-то крупных банков, поэтому к ним определенный уровень доверия существует. Подверженность определенным рискам меньше. А есть и такие, кого можно назвать безобразниками, которые могут быть некомпетентны, которые рисковые вещи у себя могут вуалировать либо врать для того, чтобы свою выгоду получить.

У рынка определенная уже есть и настороженность, и недовольство, которые по большому счету определяются двумя параметрами. Во-первых, это те вводные, которые дают агенты. Они могут быть недостоверны, лживы, а вскрывается это уже в момент, когда какой-то риск при проведении платежа возник. Такие вводные могут касаться определения того, кто в цепочке расчетов, в какие сроки пройдет платеж, какое будет итоговое вознаграждение. Вводные на момент заключения сделки одни, а по факту они другие. Вторая часть — приукрашенные маркетинговые или рекламные данные».

В случае международных расчетов нет четкого срока завершения перевода или возврата денег, это время может составлять и несколько дней, и несколько недель. Это приводит к конфликтным ситуациям. Если агент не может быстро доказать исполнение обязательств, ему стоит пересмотреть свои внутренние процессы, считает руководитель практики сопровождения международных проектов адвокатского бюро A-Pro Дмитрий Дворецкий: «Полагаю, что просто те, кто давно пытается получить свои деньги, достаточно долго выжидали возможности получить эти средства в досудебном порядке в рамках урегулирования возникших сложностей на стороне агентов, а теперь решили обратиться в суд, понимая, что мирно урегулировать эту ситуацию невозможно.

Честно говоря, я не вижу, чтобы произошел резкий всплеск того, что агенты внезапно перестали платить. Рост количества судебных исков вызван тем, что прошли все сроки, которые клиенты были готовы ждать.

Люди поняли, что деньги они свои не получают, поэтому стали обращаться в суд как в крайнюю инстанцию, поскольку в досудебном порядке урегулировать вопрос не смогли в течение нескольких месяцев».

Агенты, как и импортеры, тоже несут риски, но нередко требуют за это оплату выше рыночной стоимости, отмечает управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин. По его словам, на среднесрочном горизонте это может привести к существенному изменению рынка таких услуг: «Это не кризис, а все-таки некая стабилизация после шока. Вначале, когда все сломалось, комиссии доходили до 10-15%, клиенты готовы были платить просто за то, чтобы перевод вообще прошел. Сейчас рынок остыл, комиссии опустились. Например, комиссия за перевод средств через филиалы некоторых российских банков, открытых в стране, куда должен попасть платеж, составляет около 2,5%.

При этом агенты любят говорить, что теперь им трудно зарабатывать. Но давайте честно, они просто привыкли к легким своим доходам в кризисный период. Платежей стало больше, механизмов тоже. Клиенты могут выбирать и уже не готовы переплачивать. Более того, отдельные крупные банки до сих пор берут 5-6%, а как потом делятся эти деньги между банком и агентом — большой вопрос. Но очевидно одно: платит в итоге клиент. Так что страдают вовсе не агенты, а бизнес, который и так работает в условиях высокой ставки и нестабильности курса.

Все стали перекладывать риски друг на друга, и это нервирует рынок. Недоверие растет, особенно когда деньги зависают на неделю или две.

А что касается мошенников, сейчас просто обострилось внимание, и каждый спор воспринимается как попытка обмана. Если на горизонте двух-трех лет появится стабильный механизм трансграничных расчетов с цифровым рублем или, например, заработает механизм трансграничных платежей с использованием стейблкойнов, вся эта конструкция с агентами может просто исчезнуть».

По данным «Ведомостей», ставки за услуги платежных агентов в последние полгода снизились и составляют около 1–1,5%. Посредники называют это ценовым демпингом со стороны импортеров.

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Станислав Крючков