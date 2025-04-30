В Краснодаре под колесами автомобиля погиб пожилой велосипедист

В Краснодаре произошла авария, в которой водитель иномарки насмерть сбил пожилого велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани Фото: скриншот из видео Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло около 16:20 мск на трассе «Темрюк — Краснодар — Кропоткин». Водитель, находившийся за рулем Toyota Prado, двигался в сторону Краснодара. Превысив скорость, он сбил пожилого мужчину, двигавшегося в том же направлении.

Пострадавший скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Алина Зорина