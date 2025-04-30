Блогер Апачев получил штраф за въезд в курскую Суджу

Мировой судья судебного участка №1 Суджи и Суджанского района признал виновным в административном правонарушении z-блогера и рэпера Акима Апачева. За въезд на территорию района ему назначен штраф — 2 тыс. руб. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Согласно материалам дела, в 20-х числах марта 2025 года Апачев прибыл в Суджу Курской области. С 15 марта по решению оперштаба региона действует запрет на въезд и передвижение гражданского населения по Судже и Суджанскому району.

На судебное заседание артист не явился. Его интересы представлял адвокат. Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, что 10 апреля рэпера оштрафовали на 70 тысяч за граффити в Судже. Артиста признали виновным в распространении в интернете нецензурной и оскорбительной лексики (ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ) и оштрафовли на 70 тыс. руб.

Анна Швечикова