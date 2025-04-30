Майские праздники повышают коэффициенты

Бизнес стал активнее искать временных работников на майские праздники. В апреле насчитывалось около 90 тыс. таких вакансий, что на 60% больше, чем в марте. То есть почти каждое десятое объявление предлагает подработку или совместительство, пишут «Известия» со ссылкой на сервис hh.ru. Треть вакансий приходится на розничную торговлю, 7% работодателей ищут временных сотрудников в IT сфере, 4% — в гостиничном деле и общепите. Зарплата в праздники также увеличивается. Например, за неделю сборщик заказов может выручить 35 тыс. руб., а курьер — до 10 тыс. руб. за смену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Чаще всего такую подработку ищет неквалифицированный персонал, говорит доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец: «В длительные праздники, конечно, возникает потребность в определенных видах деятельности, где нужны работники. Есть даже специальные базы данных, например, у кадровых агентств или компаний, которые могут привлекать сотрудников для дополнительной нагрузки за доплату. В основном речь идет об общепите, сфере услуг, гостиничной и туристической отраслях. Развлечения, досуг — вот здесь чаще всего, конечно, требуются дополнительные рабочие руки. В большей степени это неквалифицированный персонал. Хотя есть спрос и на профессионалов, например, в этот период растет спрос на шеф-поваров для выездных мероприятий».

В основном работодатели предлагают подработку с занятостью около четырех часов в день, но встречаются и объявления с графиком по два-три часа. При этом примерно в половине случаев можно обсудить индивидуальный гибкий график. Как следует из размещенных вакансий, столичный курьер на личном автомобиле за месяц может заработать свыше 200 тыс. руб. Но обычно в праздничные дни большая часть заказов смещается из Москвы в регион, пояснила директор по маркетингу сервиса Dostavista Елена Зайцева: «На майские праздники количество курьеров в среднем увеличивается.

Погода хорошая, и больше доставщиков готовы выходить на линию, выполнять заказы, прогуливаясь по городу и заодно зарабатывая дополнительные деньги.

Кроме того, появляется новая категория таких работников — это школьники и студенты, у которых также появляется свободное время. Вот количество доступных заказов, скорее, сокращается, потому что люди уезжают за город, и мы видим, что доставки, их местоположение смещается из центра Москвы за МКАД. Дополнительный набор мы не запускаем, но у нас есть always on-кампании, которые работают на привлечение новых курьеров и стимулируют наших активных сотрудников выполнять больше доставок.

Если говорить про заработок доставщиков, то все сильно зависит от их стремления, желания и потребностей. Средний доход пешего курьера при частичной занятости — в районе 50-60 тыс. руб., наши топовые работники зарабатывают до 100 тыс. руб. Доход курьеров на автомобиле может составить до 250 тыс. руб. в сезон и выше».

В Ozon рассказали “Ъ FM”, что в период праздников и выходные возможность подработки ищут сами пользователи маркетплейса. Например, через собственное приложение компании россияне могут брать отдельные задания для работы на складе, сообщил представитель пресс-службы Ozon Кирилл Кузьмин: «За работу с тяжелыми грузами либо в период высокой нагрузки сотрудник получает повышенную оплату. Майские праздники как раз относятся к такому времени, и оплата за смену увеличивается до 12 тыс. руб. и более, в зависимости от региона и заданий. Задания работник может выбрать самостоятельно, например, принимать поставки, размещать новые товары, собирать заказы или передавать их в доставку».

“Ъ FM” изучил и другие предложения подработки в период майских праздников. Например, от 1 тыс. руб. может заработать капельдинер за пятичасовую смену в театре, комплектовщик в центре столицы — до 6,5 тыс. руб. за смену. В среднем столько же предлагают клинерам и доставщикам цветов за два-три часа работы. В сервисе hh.ru сообщили по итогам исследования, что каждый третий россиянин готов работать в майские праздники. При этом около 20% из них согласны взять дополнительные смены на основной работе.

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Анна Кулецкая