На Кубани расширили производство комплексов по утилизации отходов

Новый производственный корпус завода «Эко-Спектрум» по выпуску термического оборудования для обезвреживания отходов открыли в восточной промышленной зоне Краснодара. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Предприятие специализируется на производстве автоматизированных комплексов по утилизации отходов. В ассортименте завода насчитывается 25 серийных моделей, в том числе установки для переработки нефтешламов, замазученного грунта, полимеров, твердых бытовых отходов и нефтесодержащих материалов. На развитие предприятия за пять лет из регионального бюджета выделили более 137 млн руб. субсидий.

Как рассказал вице-губернатор Кубани Александр Руппель на церемонии открытия, в регионе создан комплекс мер господдержки производств промышленной продукции. За 10 лет с начала действия отраслевой госпрограммы развития краевой промышленности ее объем увеличили в 257 раз. Поддержка позволяет расширять действующие мощности, запускать новые предприятия. На Кубани реализуют свыше 20 проектов по созданию или развитию промпроизводств импортозамещающей продукции.

Благодаря запуску нового цеха компания планирует ежегодно выпускать до 200 единиц технологического оборудования по обезвреживанию или переработке отходов. Также расширение производства позволит организовать около 100 новых рабочих мест. Увеличение производственных мощностей поможет компании значительно расширить экспортные возможности. Сейчас продукция поставляется в Азербайджан, Армению, Болгарию, Казахстан, ОАЭ, Перу, Саудовскую Аравию и Израиль.

Алина Зорина