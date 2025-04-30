Сирийские СМИ сообщают о перестрелках в пригородах Дамаска

Сирийское телевидение сообщило о вооруженных столкновениях в южных районах Дамаска. Перестрелки между силами безопасности и вооруженными группировками друзов проходят в районе Сахная. Там введен комендантский час, было отключено электричество, сообщает Syria TV.

Телеканал со ссылкой на источники сообщает, что утром 30 апреля боевики убили 11 сотрудников службы безопасности в результате нападения на их штаб-квартиру в Сахнае. Директор управления общественной безопасности в пригородах Дамаска заявил, что сирийские силы ведут операцию против вооруженной группировки. «Наши силы прочесали ряд позиций преступных группировок в Ашрафие Сахнайя и арестовали несколько человек»,— сказал он агентству SANA. Операция все еще продолжается, передает агентство.

Улицы пригорода Дамаска пусты, передает телеканал. Жители страдают от нехватки воды, которую раньше доставляли цистернами.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дамаск затягивает в пучину погромов».