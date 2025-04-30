Автомобиль наехал на людей в центре Копенгагена

В центре Копенгагена автомобиль наехал на группу людей, которые сидели на летней веранде у местной пекарни. Полиция Дании сообщила TV2, что пострадали как минимум 11 человек.

По предварительной версии, водитель красного Volkswagen не справился с управлением. Полиция уточнила, что за рулем сидел пожилой мужчина, он также получил травмы.

ДТП произошло в 15:32 по местному времени (16:32 мск). Очевидцы аварии рассказали TV2, что автомобиль на большой скорости свернул с дороги и въехал в летнюю веранду. Для помощи пострадавшим на место прибыли семь машин скорой помощи.