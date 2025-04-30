Экс-депутат Прикамья уволился с должности в правительстве Тюменской области

Бывший пермский политик Вячеслав Вахрин освобожден от должности замгубернатора Тюменской области, сообщил сегодня информационный центр местного правительства. «Трудовой договор прекращен по инициативе работника»- уточнили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Запискин Фото: Евгений Запискин

Ранее сообщалось, что Вячеслав Вахрин заключил контракт с Минобороны, был освобожден из-под стражи и отправился в зону проведения специальной военной операции.

В июне 2024 года Басманный суд Москвы арестовал Вячеслава Вахрина по делу о получении особо крупной взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года чиновник получил от директора ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде имущественной выгоды на сумму 18,7 млн руб. при покупке двух квартир в Тюмени. В рамках следствия суд наложил арест на имущество обвиняемых Вахрина и Гоцыка на сумму 150 млн руб.

Вячеслав Вахрин был депутатом заксобрания Пермской области в 2001–2006 годах. С 2010 по 2012 год руководил государственной жилищной инспекцией Тюменской области, в 2012 году был назначен заместителем губернатора этой области, курировал ЖКХ.