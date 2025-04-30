Более 3 тысяч запрещенных предметов пытались пронести в суды Кубани

Судебные приставы Краснодарского края с начала 2025 года предотвратили более 3300 попыток проноса запрещенных предметов в здания судов, что на 55% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди изъятых предметов выявлено 68 единиц газового и травматического оружия, 28 боеприпасов и 33 электрошоковых устройства. Большую часть конфискованных предметов — 3205 единиц — составили колюще-режущие изделия: шила, отвертки, опасные бритвы и ножницы, представлявшие потенциальную угрозу безопасности судей и участников процессов.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, количество пресеченных попыток значительно выросло. В прошлом году было зафиксировано 2130 подобных случаев.

Во всех зданиях судов и судебных участков Краснодарского края в зоне общего доступа размещены перечни предметов, запрещенных к проносу.

Алина Зорина