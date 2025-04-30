Культурный путеводитель: афиша Саратова на май

В Саратове в мае пройдут разнообразные культурные мероприятия для жителей и гостей города. Куда сходить в Саратове в мае — в обзоре «Ъ — Средняя Волга».

Спектакли

В ТЮЗе имени Киселева 6 мая пройдет юбилейный вечер директора театра Игоря Баголея «Верю!» Он, его супруга Любовь Баголей и ученики прочитают отрывки из советской литературы. 14, 15 и 18 мая театр «Теремок» покажет спектакль «Спящая» по мотивам сказки Шарля Перро. 29 мая в театре драмы имени Слонова пройдет постановка «Петровых в гриппе и вокруг него» по роману Алексея Сальникова.

Саратовский академический театр оперы и балета 28 мая представит балет «Шопениана», где партию Юноши исполнит Иван Титов, а также «Вальпургиеву ночь». Театр драмы для детей и молодежи «Версия» покажет спектакль «Свадьба Кречинского» по пьесе Александра Сухово-Кобылина.

Выставки

В Саратовском областном доме работников искусств с 5 по 25 мая пройдет фотовыставка «СВОи герои» Александра Куркова. 5 мая завершится выставка «Мода и история» с коллекцией предметов моды XIX-XX веков. В галерее СОДРИ можно увидеть соломенные шляпки, веера, перчатки и другие аксессуары.

17 мая в рамках «Ночи музеев» в Радищевском музее пройдут различные мероприятия, включая экскурсии, мастер-классы и концерты. Тема 2025 года — «Герои».

Концерты

В Радищевском музее 15 мая выступит Ксения Нестеренко, солистка Московского театра «Новая опера» и лауреат международных конкурсов. В программе концерта — произведения Генделя, Римского-Корсакова, Глинки, Шуберта, Чайковского и других композиторов.

Кино

В кинотеатре «Победа» пройдет показ различных фильмов. Среди них — 5 мая документальный фильм «Письма с войны», военное фэнтези «Мы из будущего» и видеоверсия спектакля «Жизнь за други своя». 14 мая будет показан документальный фильм о врачах санитарной авиации «Летуны» и фильм о жизни Михаила Булгакова. 16 мая зрители смогут увидеть боевик «Командир», фильм «Мой дикий друг» и видеоверсию спектакля «Вишневый сад» театра «Ленком».