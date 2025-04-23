За неделю жители Черноземья отдали мошенникам 38 млн рублей

Жители регионов Черноземья за неделю с 16 по 23 апреля отдали мошенникам как минимум 38 млн руб., следует из данных региональных управлений МВД. В Белгородской, Орловской и Липецкой области правоохранительные органы не сообщали о случаях телефонного и интернет-мошенничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, в Воронежской области жители региона лишились около 31,7 млн. Набирает популярность схема с целью распространения вирусов на устройства пользователей, которая предполагает рассылку им apk-файлов под видом фотографий и видео. Злоумышленники направляют файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». Так один из воронежцев потерял 30 тыс. руб., а также оставил заявку на 100 тыс. руб. в кредит.

Жители Тамбовской области перевели аферистам как минимум 750 тыс. руб.: якобы сотрудники организации, которая занимается заменой электрических счетчиков, позвонили потерпевшей пенсионерке и получили доступ к ее телефону.

В Курской области ущерб составил 5,5 млн руб. В одном из случаев злоумышленники звонили одновременно четырем пенсионеркам, представляясь силовиками. Пожилым женщинам сообщали, что с их счетов производятся переводы в пользу террористических организаций.

На прошлой неделе жители Белгородской, Курской и Воронежской областей лишились из-за дистанционных мошенничеств не менее 57,8 млн руб.

Анна Швечикова