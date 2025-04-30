Правительство выделит миллиард рублей на создание кластеров по подготовке кадров

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 1 млрд руб. на создание 13 образовательных и производственных кластеров по подготовке кадров. Он уточнил, что там будут готовить «нужных экономике и социальной сфере» специалистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Такое финансирование станет ощутимым подспорьем для этих территорий, чтобы там смогли подготовить нужные для своей экономики и социальной сферы квалифицированные кадры, привлекать к сотрудничеству и образовательному процессу предприятия — потенциальных работодателей»,— добавил он (цитата по сайту правительства).

Как уточнил Михаил Мишустин, деньги получат Крым и Севастополь, Ингушетия, Еврейская автономная область, а также «приграничные и новые регионы». Всего будет создано 13 кластеров в 13 регионах.

Премьер также напомнил, что проект запустили почти три года назад. В настоящий момент на базе колледжей в большинстве регионов России работает 370 кластеров с участием более 2 тыс. отраслевых компаний. Капиталовложения бизнеса в проект превысили 6 млрд руб.

Отдельно господин Мишустин обратился к Министерству просвещения. Он сказал о необходимости развивать проект, не сбавляя темпов, чтобы подключить к нему все колледжи страны. Он также напомнил о плане по подготовке миллиона специалистов, которые будут востребованы экономикой, к 2028 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Техническому образованию добавили денег».