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В Белгородской области от атаки БПЛА пострадали бойцы «Орлана»

В Белгородском районе Белгородской области трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в Белгородскую областную клиническую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.

В начале недели в результате детонации дрона ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка пострадали трое бойцов «Орлана».

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Анна Швечикова

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