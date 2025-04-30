В Белгородской области от атаки БПЛА пострадали бойцы «Орлана»
В Белгородском районе Белгородской области трое бойцов подразделения «Орлан» получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в Белгородскую областную клиническую больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести и оказывают всю необходимую помощь.
В начале недели в результате детонации дрона ВСУ в белгородском селе Новая Таволжанка пострадали трое бойцов «Орлана».