Фургал подал иск к Шеремету из-за высказываний в эфире «Соловьев Live»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, отбывающий срок за организацию убийств, обратился в Савеловский районный суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к ООО «Телекомпания “Штрихкод”» (канал «Соловьев Live») и журналисту из Екатеринбурга Иннокентию Шеремету. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

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В иске утверждается, что в эфире программы «День Z с Иннокентием Шереметом» уральский журналист распространил недостоверные сведения, порочащие честь и достоинство экс-губернатора.

В частности, Иннокентий Шеремет неоднократно заявлял о причастности истца к работе преступного сообщества «Общак» и совершении им преступлений, обвиняя в многочисленных убийствах в 1990-е годы.

Сергей Фургал посчитал высказывания Иннокентия Шеремета оскорбительными и ложными и попросил суд признать распространенные данные сведения порочащими и не соответствующими действительности. Он также попросил суд обязать студию «Соловьев Live» и Иннокентия Шеремета опубликовать опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.

Подготовка дела к разбирательству назначена на 26 мая.

Иннокентий Шеремент работает в уральских СМИ с начала 1990-х годов. В 1992 году он возглавил информационную службу «Четвертого канала». В 1994 году перешел на работу в городскую телекомпанию Екатеринбурга АСВ, где начал выпускать новостную передачу «Девять с половиной», производством которой занималась основанная им студия ТАУ. Особенностью программы стала подача информации в ироническом стиле. В 1997 году передачи Иннокентия Шеремета начали выходить на «10 канале». В 2010 году журналист начала выпускать новости на канале ОТВ.

Напомним, Сергей Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию убийств.

Полина Щуцкая