Свердловские медики переходят на усиленный режим работы в майские праздники

Учреждения здравоохранения в Свердловской области будут работать в усиленном режиме в дни майских праздников, чтобы обеспечить необходимую помощь пациентам, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Круглосуточно будут работать приемные отделения, травматологические пункты и стационары больниц. По специальному графику будут вести прием сотрудники поликлиник, где можно будет получить неотложную помощь, пройти диспансеризацию и сделать прививку.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова напомнила о рисках отравлений, травм и обострения хронических заболеваний. «Отдельно отмечу опасности, характерные для весенней поры на Урале, когда многие стремятся отдохнуть за городом: это ядовитые змеи и клещи, которые являются переносчиками опасных заболеваний», — сообщила госпожа Савинова.

Медики уже оказали помощь 3,3 тыс. уральцев, обратившихся в медучреждения после укуса клещей. У некоторых пациентов подозревают клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Полина Щуцкая