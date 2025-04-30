В регионах СКФО наблюдаются проблемы с доступом к популярным зарубежным сайтам

В регионах Северо-Кавказского федерального округа с 14 апреля отсутствует доступ к части зарубежных интернет-ресурсов. Как пишет «Ъ» со ссылкой на региональных провайдеров, речь идет о более чем 700 сайтах и сервисах, среди которых, в том числе, игровые ресурсы и онлайн-игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

При этом федеральные операторы заявляют, что на их сетях все работает в штатном режиме. Перебоев с доступом к зарубежным сайтам не наблюдают и в Роскомнадзоре, однако в ведомстве рекомендуют использовать инфраструктуру только отечественных провайдеров хостинга.

Как следует из обращения провайдера M2Connect из Северной Осетии, отправленного 16 апреля в комитет цифрового развития республики и Роскомнадзор, у его абонентов отсутствует доступ к более чем 700 зарубежным интернет-ресурсам, многие из которых игровые платформы и онлайн-игры. При этом, по данным провайдера, на мобильных сетях такой проблемы нет. Из-за отсутствия объяснений со стороны службы провайдер пока не может разъяснить ситуацию абонентам.

Сложности с доступом отмечаются и в других регионах СКФО. По словам председателя Ассоциации операторов связи Дагестана Ахмеда Магомедова, доступ ко многим зарубежные сервисов отсутствует около двух недель.

Недоступность части зарубежных сервисов изданию подтвердил и оператор «Плазмателеком» из Ингушетии. По словам гендиректора оператора Бислана Гагиев, проблемы с зарубежными сервисами есть только на фиксированном доступе. Также то работает, то не работает Telegram.

Аналогичные проблемы также наблюдались на Ставрополье. По сообщениям провайдеров Post Ltd и «Таймер», размещенным в группах во «ВКонтакте» 16 и 23 апреля были проблемы с доступом к различным ресурсам.