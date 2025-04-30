МЧС предупредило о заморозках до –6°С в Москве и области на майских праздниках

В период с 1 по 3 мая в Московском регионе и ряде соседних областей ожидаются заморозки, сообщили в Главном управлении МЧС России по столице. По данным синоптиков Росгидромета, ночью и утром температура воздуха опустится в диапазоне от –1°С до –6°С на территории Москвы и Московской областей.

Кроме заморозков, в Московской области 30 апреля и 1 мая прогнозируются дожди, на севере региона возможен снег. На отдельных территориях возможны грозы и усиление ветра с порывами до 16 м/с. В Москве температура воздуха в праздничные дни вряд ли поднимется выше 10°С. Осадки 1 и 2 мая могут достигнуть половины месячной нормы, причем пик выпадения дождя ожидается во второй половине 1 мая с объемом осадков от 18 до 23 мм.

В связи с ухудшением погоды на майские праздники в столичном регионе вводится желтый уровень погодной опасности. МЧС призывает жителей и гостей Москвы по возможности пересесть на общественный транспорт.