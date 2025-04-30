В Новороссийске подтвердили случай заболевания корью в школе

В Новороссийске 30 апреля подтвердили информацию о заболевшем корью ученике школы №34. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на начальника управления образования Новороссийска Елену Середу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

29 апреля в соцсетях сообщили о том, что в новороссийской школе №34 зафиксировали случай заболевания корью – детей начали проверять на наличие прививок. В администрации образовательного учреждения эпидемиологическую обстановку не прокомментировали.

«В 34 школе действительно выявлен факт заболевания корью. Все службы, и Роспотребнадзора, и учреждения здравоохранения, и образовательная организация отрабатывают все по алгоритму. В других школах города все спокойно», – сообщила госпожа Середа.

По ее словам, дети, которые не смогли подтвердить факт вакцинации, не будут допущены к занятиям до 19 мая.

Саркис Айвазян