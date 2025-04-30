От крупного к малому

Туристические потоки перетекают из крупных городов в малые. За прошлый год путешественники посетили более 3 тыс. таких населенных пунктов — это на треть больше, чем в 2023-м, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Путешествия». Речь идет о городах с населением меньше 50 тыс. человек. Как правило, это поездки в соседние регионы на выходные. Самой интересной для россиян оказалась Воронежская область. Спрос на туры туда вырос в 21 раз. Там популярным стал городок Богучар на реке Дон с множеством музеев, церквей и старинных особняков. В список самых посещаемых также вошли Алупка в Крыму, Доброград во Владимирской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Все эти места показали двукратный рост турпотока год к году. В таких поездках туристы ищут самобытный колорит русской глубинки, неспешные экскурсии и комфорт, говорит представитель сервиса «Яндекс Путешествия» Дарья Шулик: «География путешествий расширяется. Среди причин можно выделить спокойную атмосферу и возможность отдохнуть от городской суеты. Малые города часто предлагают более размеренный темп жизни и меньше стресса по сравнению с мегаполисами, исторические и культурные достопримечательности, которые привлекают туристов, природные красоты. Небольшие города часто распложены в живописных местах с красивыми пейзажами, что делает их привлекательными для любителей природы.

Во многих городах развивается инфраструктура для приема туристов, включая гостиницы, отели, апартаменты, рестораны и развлекательные заведения».

Туроператоры говорят, что главный запрос туристов — найти место, где можно перезагрузиться и выйти из темпа мегаполиса. У москвичей самые популярные направления — Тверь, Рязань, Смоленск, Кострома, отмечают в сервисе OneTwoTrip. А также Тула, спрос на которую за год вырос на 40%. Москвичка Полина, опытная путешественница по провинции, говорит, что каждый раз находит в маленьких российских городах что-то удивительное: «Даже если 200 км отъезжаешь от Москвы, это все равно новый город со своей архитектурой, историей, о которой, когда живешь в Москве, на самом деле не думаешь. И есть ощущение маленького путешествия.

Например, мы во всех городах, куда ездим, ходим в художественные музеи, и они везде очень разные. Интересно сравнивать, как все устроено. Надо сказать, что в маленьких городах в России очень здорово развивается ресторанная культура, и можно найти какое-нибудь интересное место, чтобы приятно провести время, и зачастую это будет дешевле, чем в Москве. Конечно, Кремль, экскурсии — это классическая программа. Но можно найти и замечательные какие-нибудь молодежные места, просто посмотреть, насколько по-другому, не так, как в Москве, все это развивается и работает, но обычно все очень мило, как-то по-свойски».

В рейтинге самых популярных направлений за прошлый год на втором месте оказалось село Высокиничи в Калужской области. По данным «Яндекса», спрос туда вырос на 133%. Но это лишь одна из точек привлечения туристов в регионе. Там есть уникальный парк «Воробьи», музей мусора «МУ МУ», метеоритная ферма, природный заказник Таруса. И все это в 100 км от Москвы, говорит председатель совета Клуба туристических предпринимателей Жуковского района Протва.клуб Дмитрий Сергеев: «Во-первых, это парк птиц "Воробьи" — огромная территория, колоссальная коллекция, очень хорошо отработанная экскурсионная составляющая, прямо бомба.

Второе место, которое очень мало раскручено, но через несколько лет оно будет, наверное, самым популярным в Калужской области, это метеоритная ферма. Это маленькая фабрика по обработке метеоритов. Образцы со всего мира, в том числе (сейчас барабанная дробь) метеориты с Марса, с Луны можно подержать в руках. Есть еще очень интересное место — тренинговый парк "Т-парк" — место, где можно попробовать различные вещи, которые в обычной жизни не хочется, начиная от скалолазания и стрельбы из лука и заканчивая сплавами на каноэ, сапах, каяках. Конечно, Музей Георгия Константиновича Жукова. Есть еще несколько объектов для тех, кто заброшками интересуется: развалины дома-усадьбы Екатерины Романовны Дашковой.

Кстати, в Высокиничи туристов привлекает музей Булата Шалвовича Окуджавы. Он работал в школе после окончания пединститута. В музее много личных вещей. Там, например, находится последняя недокуренная пачка сигарет, которую он в Париже не докурил перед смертью. И музей Пафнутия Львовича Чебышева — это великий русский математик. Приток туристов растет, но в основном из Москвы, конечно, это 90%. Хотя в последний год очень много появилось гостей из арабских стран — экзотика. Зимой — это русский лес, летом — это русские реки. Неожиданный факт, но это такое популярное направление, у них пять дней Москва—Санкт-Петербург и три дня в русском лесу».

Важным фактором в развитии туризма по малым городам эксперты называют стоимость. В среднем тур выходного дня может обойтись в 10 тыс. руб. на человека. Но операторы отмечают и серьезные помехи: отсутствие инфраструктуры и нехватка номеров в гостиницах. Инвесторов же останавливает высокая стоимость проектов в таких локациях и низкая доходность относительно других сегментов коммерческой недвижимости. «Ведомости» пишут, что ключевым вызовом для рынка туриндустрии стал рост издержек — увеличение операционных расходов на содержание и эксплуатацию отелей и заработной платы работников в отрасли. Отельеры предпочитают не рисковать и строиться на уже развитых территориях. Так, в ближайшие пять лет наиболее привлекательными для инвестиций останутся курорты Черноморского побережья, Кавказские Минеральные Воды, Алтай.

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Светлана Белова