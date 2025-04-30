Тело погибшего петербургского альпиниста нашли в горах Северной Осетии

Спасатели нашли тело одного из петербургских альпинистов, которые пропали в горах Северной Осетии после схода лавины, сообщает пресс-служба регионального МЧС 30 апреля. Поиски второго спортсмена продолжаются, на месте работают 22 спасателя.

В ведомстве уточнили, что тело было найдено в ущелье Танадон на глубине восьми метров. Поиски осложнялись погодными условиями: лавины сходили регулярно, была плохая видимость.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что альпинисты в возрасте 25 и 36 лет приехали на ледовый фестиваль «Таймази 2025». С собой у них не было ни раций, ни бипперов. В МЧС они не регистрировались.

Андрей Маркелов